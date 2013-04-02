Компанія з Саудівської Аравії купує українсько-польський Сontinental Farmers Group за 61,5 млн фунтів

Варшава. Компанія United Farmers Holdings із Саудівської Аравії домовилася про придбання українсько-польської сільськогосподарської компанії Сontinental Farmers Group (СFG) за близько 61,5 млн британських фунтів.

Згідно з повідомленням СFG, яким володіє УНІАН, акціонери компанії під час реалізації базового варіанту продажу отримають за свої папери по 35 пенсів плюс ще 2 пенси у разі виконання низки умов, що дає їм 50% премію до вартості акцій на Лондонській біржі на закритті 27 березня 2013 року.

Остаточна вартість угоди залежатиме від низки умов і може становити також 58,2 і 59,9 млн фунтів.

Угода, яку, до того ж, повинен затвердити Антимонопольний комітет України, має бути закрита до 30 вересня поточного року.

Компанія також повідомила, що акціонери СFG, які володіють 41,9% акцій, погодилися продати належні їм папери, а правління рекомендує також продати їх іншим власникам паперів.

"Пропозиція являє собою привабливу премію до поточної та історичної цін акцій CFG. Для компанії (ця угода) є джерелом істотного капіталу і досвіду членів консорціуму в міжнародному агробізнесі", - сказав голова Ради директорів Ніколас Паркер, додавши, що її реалізація дозволить прискорити розвиток компанії.

UFHC зобов'язалася викупити 117,296,523 акцій компанії або 71,7% акціонерного капіталу.

Угода, згідно з повідомленням, також має бути затверджена акціонерами і судом, і, як очікується, набуде чинності в червні 2013 року.

"Інвестиційна стратегія UFHC передбачає довготривалі інвестиції в агросектор з головною метою розвинути стійкі джерела продуктів харчування, зерна та кормів в глобальному масштабі", - сказав директор компанії Халід Аль Малахі, коментуючи операцію.

Акціонерами UFHC є Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), Saudi Grains, Fodder Holding LLC і Almarai Company.

Польська газета Puls Biznesu зазначає, що за компанією United Farmers Holdings стоять представники королівської сім'ї Саудівської Аравії, відзначаючи, що серед акціонерів цієї фірми - створена в 2011 році для забезпечення достатньої кількості продовольства в країні фірма SALIC.

Довідка УНІАН. Заснована в 1994 році Сontinental Farmers Group, за останніми даними, володіє близько 33 тис. га землі в Україні (головним чином, біля Львова) та 2,7 тис. га в Польщі.

Торік компанія збільшила прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації на 9% - до 7,3 млн євро на тлі 23% зростання виручки до 30,7 млн ​​євро.

Під час IPO на альтернативному майданчику Лондонської фондової біржі в червні 2011 року компанія залучила 16,7 млн євро за свої близько 39% акцій.