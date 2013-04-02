Мінфін залучив до держбюджету понад 439 млн грн на ОВДП-аукціоні 2 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 2 квітня, залучило до державного бюджету 439,11 млн грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 42,37 млн грн, задовольнивши 2 із 6 заявок (загальний обсяг заявок становив 160 млн грн), поданих на придбання 9-місячних держпаперів, дохідність становила 8,75%. Також було задоволено всі 3 заявки на 5-річні ОВДП, внаслідок чого до бюджету надійшло 396,74 млн дол., дохідність встановлено на рівні 14,3%.

Держоблігації терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, водночас розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць, аукціони планується провести 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 2 квітня, обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становить 212,137 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 121,935 млрд грн, у власності банків - 76,898 млрд грн, нерезидентів - 5,614 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів із продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.