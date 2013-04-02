Український фондовий ринок у вівторок знову показав значне падіння

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 2 квітня, знизився на 2,99% - до 817,53 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 79,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 52,9 млн грн, на строковому ринку - 26,6 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго", які впали на 10,22%, зниження також спостерігалося по акціях "Райффайзен Банку Аваль" (-4,76%), "Укрнафти" (-4,13%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 2,46% - до 316,62 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 409,7 млн грн.