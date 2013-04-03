Фонд держмайна виставить на продаж 25% акцій «Мелітопольгазу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж на Східноєвропейській фондовій біржі 25-відсотковий держпакет акцій «Мелітопольгазу», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 3 квітня п.р.

Як зазначається у повідомленні ФДМУ, 25% акцій «Мелітопольгазу» планується виставити на біржі 11 квітня 2013 року.

Початкова ціна планованого до реалізації пакету акцій компанії становить 15 млн 709 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мелітопольгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області.

50% акцій «Мелітопольгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 40,8% – ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний утримувач).