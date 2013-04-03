Фонд державного майна продасть 26% «Гадячгазу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж на Східно-Європейській фондовій біржі 26%-ний держпакет акцій «Гадячгазу», повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 3 квітня ц.р.

Згідно з повідомленням, 26% акцій «Гадягазу» планується виставити на біржі 25 квітня 2013 року.

Початкова ціна планованого до реалізації пакету акцій компанії становить 704 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання та газифікації «Гадячгаз» (м. Гадяч, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Полтавській області.

51% акцій «Гадячгазу» належать НАК «Нафтогаз України».