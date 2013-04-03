На українському фондовому ринку третій день поспіль триває зниження

На українському фондовому ринку третій день поспіль продовжується зниження - індекс українських акцій UX за станом на 12:19 знизився на 0,89% - до 810,24 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, - акції Алчевського меткомбінату (-2,21%), "Донбасенерго" (-1,30%), "Центренерго" (-1,24%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 3 млн грн при загальному обсязі торгів у 9,4 млн грн.

На європейських фондових ринках у вівторок також спостерігалося зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,33%, німецький DAX - на 0,23%, французький CAC-40 - на 0,27%.