Аварія на Вуглегірській ТЕС скоротила капіталізацію "Центренерго" на чверть - експерти

Аварія, що сталася 29 березня на Вуглегірській ТЕС, скоротила капіталізацію експлуатуючої її компанії "Центренерго" на чверть - до 1,5 млрд грн, повідомили УНІАН у інвестиційній компанії "Арт Капітал".

Водночас, як відзначили в інвесткомпанії, встановлена ​​потужність всіх енергоблоків "Центренерго" після пожежі скоротилася всього на 17%.

На думку фондовиків, падіння котирувань "Центренерго" понад 20% повинно привернути увагу покупців. До того ж, як зазначають у компанії, котирування досягли рівнів підтримки минулого року (4 грн).

Нагадаємо, падіння котирувань "Центренерго" спровокувало зниження індексу UX за останні три сесії більш ніж на 10%.

Як повідомляв УНІАН, у результаті пожежі на Вуглегірській ТЕС, що сталася 29 березня, повністю знищені чотири енергоблоки. Робота станції припинена.

Вуглегірську ТЕС експлуатує державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».