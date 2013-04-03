Український фондовий ринок у середу знову знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 3 квітня, знизився на 0,95% - до 809,77 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 31,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 17,4 млн грн, на строковому ринку - 14,4 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, які активно торгуються, стали акції "Азовсталі", які впали на 2,78%, Алчевського меткомбінату (-1,99%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 4,76% - до 301,55 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 245,7 млн грн.