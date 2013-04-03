Власник банку "Національний кредит" цьогоріч має намір купити три банки

Основний акціонер і голова наглядової ради банку "Національний кредит" Андрій Оністрат має намір цьогоріч придбати від одного до трьох банків, повідомила УНІАН прес-служба банку.

За словами банкіра, за оптимістичним сценарієм він разом з партнером Валерієм Горбанем може придбати три фінустанови, і в разі успішних угод до кінця року активи банку можуть збільшитися майже в 7 разів - до 10 млрд грн.

"Якщо наші плани з придбання банку не будуть з якихось причин реалізовані, очікую, що «Національний кредит» до кінця року додасть за активами близько 60%. Ми плануємо докапіталізувати банк на близько 50 млн грн", - сказав А.Оністрат.

Також банкір повідомив про наміри банку в 2013 році випустити п'ятирічні облігації на 100-150 млн грн з дохідністю близько 19% річних. Серед стратегічних завдань банку на цей рік він зазначив експортно-імпортний факторинг, документарні операції, китайський імпорт/експорт, розвиток мережі терміналів та карткового обладнання, картковий бізнес та еквайринг. Також А.Оністрат повідомив про плани відкрити відділення банку в 7-8 містах України.

Як повідомляв УНІАН, основний акціонер банку «Національний кредит» має намір збільшити статутний капітал на 40-50 млн грн, або на 35-44%, шляхом додаткового випуску акцій. Остаточне рішення про обсяги випуску акцій буде прийняте на зборах акціонерів банку 10 квітня.

Довідка УНІАН. Банк «Національний кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи невеликих фінансових установ за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 1,45 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,10 млрд грн, зобов'язання - 1,35 млрд грн, кошти клієнтів - 1,19 млрд грн, власний капітал - 93,56 млн грн , статутний капітал - 113,96 млн грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 12,61 млн грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, його власниками є Андрій Оністрат (53,2128% акцій), а також інші юридичні та фізичні особи (30,0128% і 16,7744% акцій банку відповідно).