Бюджетні проблеми США можуть стати приводом для корекції на фондових ринках - експерт

Ближче до кінця поточного місяця увага інвесторів може переключитися на бюджетні проблеми США, які можуть послужити приводом для корекції на фондових ринках.

Такий прогноз висловив в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

На його думку, «зараз на біржах складається невизначена ситуація. З одного боку, спала напруженість навколо кіпрських боргових проблем. Водночас закордонні ринки зараз перебувають в зоні перекупленості. Інтерес гравців до статистики невисокий. Найближчими тижнями ми, ймовірно, побачимо продовження бічної динаміки».

Як вважає О.Кушнарьов, приводів для оптимізму у трейдерів у середу, 3 квітня, було мало. Зарубіжні майданчики торгувалися в мінусі. Оприлюднена макростатистика виявилася гіршою за експертні прогнози. За оцінками ADP, березневий приріст зайнятості в США становив 158 тис. при очікуваних 200 тис. Індекс ділової активності ISM в американському секторі послуг минулого місяця впав з 56,0 пункта до 54,4 пункта, тоді як очікувалося менш глибоке падіння індикатора - до 55,5 пункта.

За словами аналітика, український фондовий ринок 3 квітня демонстрував мінливу динаміку. Максимальні цінові втрати в складі індексного кошика Української біржі понесли акції «Азовсталі» (-3,43%). Найгірше з усіх виглядали папери "Донбасенерго" і Алчевського меткомбінату. Капіталізація обох емітентів за день зменшилася на 2,21%. У лідерах зростання в першому ешелоні опинилися акції «Райффайзен Банку Аваль», що додали 2,16%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 3 квітня, знизився на 0,95% - до 809,77 пункта. Загальний обсяг торгів становив 31,8 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 4,76% - до 301,55 пункта. Загальний обсяг торгів становив 245,7 млн грн.