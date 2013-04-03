Компанія «Познякижитлобуд» планує випустити цільові облігації на 201 млн грн

Будівельна компанія «Познякижитлобуд» планує провести публічне розміщення цільових облігацій серій O, N, L і K на загальну суму 201 млн грн, йдеться у повідомленні емітента.

У рамках цього розміщення компанія планує випустити іменні цільові облігації серії К і L - обидві по 16 млн грн, серії N - на 84,0 млн грн і серії О - на суму 84,9 млн грн.

Залучені від випуску кошти спрямують на будівництво житлових будинків у Печерському та Дарницькому районах Києва.

Компанія повідомляє, що первинний продаж облігацій проведуть без залучення андеррайтера на торгівельному майданчику «Київської міжнародної фондової біржі».

За інформацією компанії, зараз в обігу знаходяться облігації серій D та E.

Довідка УНІАН. «Познякижитлобуд» працює на ринку України з 2002 року. Компанія контролюється сім'єю бізнесменів Мхітарян.