Рішення про приватизацію «Центренерго» відкладено до відновлення Вуглегірської ТЕС

Прийняття рішення про приватизацію державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» відкладено до відновлення Вуглегірської ТЕС, на якій 29 березня через пожежу були зруйновані чотири енергоблоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він підтвердив, що в державних планах була передбачена приватизація компанії «Центренерго», до якої в числі трьох належить і Вуглегірська ТЕС.

«Ну, звичайно, були (наміри про приватизацію Вуглегірської ТЕС - УНІАН), все згідно з планом приватизації, - сказав міністр. - Але у зв'язку з аварією ці плани, звичайно, порушилися».

«Для того, аби щось продати, потрібно, щоб воно працювало. Тому те, що відбулося, - це, дійсно, форсмажорна ситуація, і відповідно до цього вже після того, як ми зрозуміємо за планом відновлення, як це буде відбуватися, прийматимемо відповідне рішення (про приватизацію - УНІАН)», - пояснив голова міністерства.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою інвестиційної компанії "Арт Капітал" аварія, що відбулася 29 березня на Вуглегірській ТЕС, скоротила капіталізацію експлуатуючої її компанії "Центренерго" на чверть - до 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції спалахнула пожежа, яка була ліквідована 30 березня о 5:41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС, що налічує 2 тис. 836 співробітників, була повністю зупинена.

Довідка УНІАН. До кінця 2013 року в Україні планується завершити приватизацію підприємств теплової генерації і обленерго.

Кабінет Міністрів України своєю постановою №162 від 23 лютого 2011 року виключив з переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, низку обленерго. Серед них 19 обласних енергопостачальних компаній (обленерго) і «Київенерго». А також теплові енергогенеруючі компанії «Дніпроенерго» (Запоріжжя), «Західенерго» (Львів), «Центренерго» (Київська обл.) та «Донбасенерго» (Донецьк).

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».

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