Обсяг торгів на Варшавській фондовій біржі в першому кварталі зріс на 20%

Варшава. Обсяг торгів акціями на головному майданчику Варшавської фондової біржі в першому кварталі 2013 року становив близько 21,5 млрд дол. (1 USD = 3,3 PLN), що на 19,9%, або 3,6 млрд дол. більше ніж за перші три місяці минулого року, повідомила УНІАН прес-служба біржі в середу, 3 квітня.

Обсяг торгів акціями під час сесій Варшавської біржі в січні-березні ц.р. зріс у річному виразі на 1,5% - до 16,9 млрд дол., досягнувши свого максимального значення з третього кварталу 2011 року.

У березні весь обсяг торгів з урахуванням позабіржової торгівлі зріс у річному виразі на 21,5% - до 7,3 млрд дол., а на торгових сесіях знизився на 2,2% - до 5,7 млрд дол.

Минулого місяця середній денний обсяг торгів акціями під час торгових сесій зріс на 7,6% - до 284 млн дол.

Обсяги торгів на альтернативному майданчику NewConnect, де котируються папери менших компаній, у першому кварталі ц.р. знизилися майже на 45% - до 80 млн дол., а в березні падіння в річному виразі становило понад 60%.

Як повідомляв УНІАН, обсяги торгів акціями на Варшавській біржі у лютому становили 5 млрд дол., що на більш ніж 20% менше, ніж у лютому минулого року і вдвічі менше, ніж у січні поточного.

Довідка УНІАН. На головному майданчику створеної на початку 1990-х років Варшавської біржі котируються папери 438 компаній, 44 з яких зарубіжні, зокрема 11 з України.

Ще одна українська компанія торгується на NewConnect, де свої пакети продали понад 430 фірм.

У 2012 році обсяг торгів акціями на головному майданчику Варшавського фондового ринку знизився до 2011 року на близько чверть - до 60,5 млрд дол., тоді як падіння обороту на NewСonnect становило майже 40% - до 370 млн дол.

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