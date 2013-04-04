Fitch присвоїло 5-річним євробондам ДТЕК на 600 млн дол. рейтинг «В»

Рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло 5-річним євробондам найбільшої енергетичної холдингової компанії «ДТЕК» на 600 млн дол. із купоном 7,875% пріоритетний незабезпечений рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "RR4". Згідно з повідомленням, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, надходження від випуску буде спрямовано на рефінансування облігацій на 500 млн дол., випущених у 2010 році з погашенням у 2015 році, і для фінансування капітальних витрат ДТЕК, обігового капіталу, нових придбань та інших загальних корпоративних цілей.

За даними агентства Fitch, у 2012 році валова виручка ДТЕК збільшилася більш ніж удвічі - до 82,6 млрд грн.

Показник EBITDA в 2012 році підвищився до 16,8 млрд грн з 10,4 млрд грн, однак маржа EBITDA скоротилася до 20,4% з 26,3% у 2011 році. Як відзначає рейтингове агентство, зниження маржі ДТЕК пов'язано зі значним скороченням прибутковості в сегменті генерації електроенергії і більш високої частки менш прибуткового сегмента з розподілу електроенергії у загальній структурі прибутку компанії.

Fitch відзначає, що протягом прогнозного періоду до 2016 року показники операційної маржі ДТЕК не досягнуть рівнів, що мали місце бути до набуття компанії.

Рейтингове агентство також прогнозує, що вільний грошовий потік у ДТЕК буде негативним протягом прогнозного періоду (до 2016 року) зважаючи на значну програму капіталовкладень.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня ДТЕК розмістив 5-річні євробонди на 600 млн дол. Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd. Організаторами випуску паперів є, зокрема, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ і Сбербанк Росії.

Раніше ДТЕК заявив про намір провести рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, випущених у 2010 році на 500 млн дол. із погашенням у 2015 році, за рахунок випуску нових паперів.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», що належить бізнесмену Рінату Ахметову.

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