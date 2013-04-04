НКЦПФР пропонує скасувати низку обмежень на розміщення місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на своєму засіданні схвалила законопроект, яким пропонується зокрема скасувати обмеження, що не дозволяють містам із населенням менше 300 тисяч осіб здійснювати місцеві запозичення, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Також пропозиції комісії стосуються можливості здійснення місцевих запозичень представницькими органами місцевого самоврядування; використання фінансових ресурсів, залучених шляхом емісії облігацій місцевих позик, на фінансування поточного місцевого бюджету; погашення місцевого боргу й платежів за його обслуговування за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету й надання Національному банку України функцій з виконання операцій з обслуговування місцевого боргу, пов'язаних із погашенням і виплатою доходів за місцевими запозиченнями, а також здійснення депозитарної діяльності за цими запозиченнями тощо.

За словами члена НКЦПФР Анатолія Амеліна, запропоновані зміни дадуть можливість залучати ресурси не лише муніципалітетам, але й обласним, а також районним радам, що зі свого боку розширить можливості залучення ресурсів для потреб місцевих бюджетів.

Цим законопроектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».