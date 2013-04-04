Український фондовий ринок вперше з початку тижня демонструє значне зростання

На українському фондовому ринку вперше з початку тижня спостерігається значне зростання - індекс українських акцій UX станом на 12:50 підвищився на 2,44% - до 829,54 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами зростання серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Райффайзен Банку Аваль" (+7,68%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 5,1 млн грн при загальному обсязі торгів у 17,7 млн грн.

На європейських фондових ринках у четвер спостерігався різноспрямований рух. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,09%, німецький DAX підвищився на 0,41%, французький CAC-40 - на 0,82%.