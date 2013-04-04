Fitch присвоїло фінальні рейтинги «B»/«RR4» випуску облігацій «Укрексімбанку» на 100 млн дол.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC обсягом 100 млн дол. із обмеженим регресом на емітента і фіксованою ставкою 8,75% фінальний довгостроковий рейтинг «B» і рейтинг поворотності активів «RR4».

Про це сказано в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Облігації використають виключно для фінансування кредиту ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк», «B»/прогноз «Стабільний»/«b»).

«Цей випуск консолідується й утворює єдину серію з існуючою емісією обсягом 500 млн дол. зі ставкою 8,75% і терміном погашення у січні 2018 р.», - сказано в прес-релізі агентства.

Як повідомляв УНІАН, у січні «Укрексімбанк» розмістив на фінансовому ринку п'ятирічні євробонди на загальну суму близько 500 млн дол. із дохідністю 8,75%. Міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло випуску облігацій «Укрексімбанку» очікувані рейтинги B(EXP) /RR4, агентство Moody's Investors Service - рейтинг B3 із негативним прогнозом.

У березні «Укрексімбанк» завершив розміщення п'ятирічних облігацій на 100 млн доларів. Організатором випуску стала компанія Biz Finance PLC (Велика Британія).

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 87,95 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 40,42 млрд грн, зобов'язання - 70,09 млрд грн, власний капітал - 17,86 млрд грн, статутний капітал - 16,45 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 159 млн грн.

Банк на 100% знаходиться у власності держави.