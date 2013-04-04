Міноритарні пакети акцій трьох обленерго реалізують на біржах

Кабінет Міністрів України своїм рішенням затвердив плани розміщення акцій енергопостачальних компаній, відповідно до яких на фондових біржах планується розмістити міноритарні пакети акцій у розмірі 5% статутного фонду "Харків-", "Миколаїв-" і "Хмельницькобленерго".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, у лютому ц.р. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням дозволив приватизацію державних пакетів акцій шести обленерго на конкурентній основі. Йдеться про приватизацію державних пакетів акцій «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго» і «Черкасиобленерго».