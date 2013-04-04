Індекс Української біржі підвищився на 2,11%, індекс ПФТС знизився на 0,62%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 4 квітня, підвищився на 2,11% - до 826,88 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 61,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 31 млн грн, на строковому ринку - 30 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, які активно торгуються, стали акції «Райффайзен Банку Аваль», які виросли на 6,12%, і "Донбасенерго" (+3,44%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,62% - до 299,67 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 512,7 млн грн.