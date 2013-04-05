Біржі АТР знову в мінусі, біржі Японії досягли максимуму за 4,5 роки

Найбільші фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіонів 5 квітня знову знижуються на тлі статданих зі США, індекси Японії продовжують зростати досягнувши максимуму за 4,5 роки.

Зокрема, японський Nikkei Stock Average 225 підскочив на 2,66% - до 12970,75 пункту. При цьому протягом торгів індекс вперше з серпня 2008 року перевищив позначку в 13000 пунктів.

Індекс широкого ринку TOPIX підвищився на 3,17% - до 1070,67 пункту.

Корейський KOSPI знизився на 1,69% і склав 1926,31 пункту.

Гонконгський Hang Seng зменшився на 2,37%, склавши 21808.59 пункту.

Сінгапурський Straits Times Index втратив 0,28% і склав 3299,9 пункту.

Австралійський S & P/ASX200 торгувався в мінусі на 0,23% і досяг позначки 4902 пункту.

Торгові майданчики материкового Китаю, як і раніше, закриті у зв'язку зі святковими днями, передає ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

Міністерство праці США повідомило, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 30 березня, різко зросла - до 385 тисяч за прогнозу зниження до 357 тисяч.

Опубліковані дані щодо ринку праці США також виявилися гіршими за прогнози - кількість робочих місць у приватних компаніях США в березні збільшилася лише на 158 тисяч у порівнянні з лютим (прогноз зростання - 200 тисяч).

Водночас, інвестори все ще відіграють новини від Банку Японії, який за підсумками засідання в четвер, 4 квітня, вирішив зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних і розширити програму з викупу активів з ринку на 50 трильйонів ієн - до 151 трильйона ієн. Крім того, ЦБ вирішив почати покупки довгострокових держоблігацій, а ліміт середнього терміну погашення бондів був розширений до 7 років з 3 років.