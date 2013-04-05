Український фондовий ринок завершує тиждень зниженням - індекс українських акцій UX станом на 13:19 на торгах у п'ятницю, 5 квітня, знизився на 0,61% - до 821,85 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами зниження серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Центренерго" (-2,12%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 34,5 млн грн при загальному обсязі торгів у 41,2 млн грн.

На європейських фондових ринках у п'ятницю також спостерігалося зниження. Британський індекс FTSE 100 знизився на 0,86%, німецький DAX - на 0,93%, французький CAC-40 - на 0,68%.