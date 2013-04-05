«Газтек» збільшив свою частку в «Закарпатгазі»

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» збільшила свою частку в газопостачальному підприємстві «Закарпатгазі» до 21,8%.

Про це йдеться в повідомленні підприємства «Закарпатгаз» у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, на цей момент Фонд державного майна акціями цього підприємства не володіє.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував на Східно-Європейській фондовій біржі 6,341% «Закарпатгазу» за 152 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек» зокрема придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», "Вінницягазу".

Власниками "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також і банк «Надра».

ВАТ «Закарпатгаз» (Ужгород, Закарпатська обл.). Основні показники фінансово-господарської діяльності компанії за 2011 рік: активи становлять 676 369 тис. грн, основні засоби - 172 466 тис грн, сумарна дебіторська заборгованість - 294 391 тис. грн. Нерозподілений прибуток за результатами 2011 року - 189 041 тис. грн. Чистий прибуток (збиток) за результатами 2011 року - 257 тис. грн.