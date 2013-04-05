Європейські акції впали до місячного мінімуму на новинах із США

Європейські акції в п'ятницю впали до місячного мінімуму, оскільки слабкі економічні показники США змушують інвесторів із хвилюванням чекати звіту про зайнятість, повідомляє Reuters.

Напередодні виходу щомісячного звіту про зайнятість у США аналітики, опитані Reuters, вважають, що число робочих місць в березні зросло на 200 тис., а безробіття залишилося на рівні лютого - 7,7%.

"Ми відзначаємо уповільнення темпу зростання американської економіки. Фундаментальні показники не такі хороші, як у цей самий час минулого року, - сказав стратег з фондових ринків компанії Shore Capital Жерар Лейн. - Але ФРС продовжить програму "кількісного пом'якшення", тому важко припустити, що ринок різко впаде в найближчому майбутньому".

О 12:50 за київським часом пан'європейський індекс FTSEurofirst 300 опустився на 0,58%, а індекс "блакитних фішок" Euro STOXX 50 - на 0,22%.

Німецький індекс DAX втратив 0,59%, британський FTSE 100 - 0,86%, а французький CAC-40 - 0,61%.