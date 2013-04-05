«Центренерго» приватизують не раніше ніж через рік - експерт

Приватизація генеруючої компанії «Центренерго» у зв'язку з пожежею на експлуатованою генерацією Вуглегірській ТЕС може бути проведена не раніше, ніж через рік.

Таку думку висловив УНІАН старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

За словами аналітика, повний масштаб збитку, заподіяного Вуглегірській ТЕС через пожежу, поки невідомий – урядова комісія, яка займається розслідуванням цієї події, як очікується, оголосить перші результати 8 квітня. «Раніше урядовці обіцяли, що робота Вуглегірської ТЕС буде повністю відновлена, а один з пошкоджених енергоблоків буде запущено до початку зими. Ми вважаємо, що фінансування ремонтних робіт може бути здійснене у формі спеціальної надбавки до тарифу», - відзначив Д.Саква.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня ц.р. на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яка була ліквідована 30 березня о 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька осіб постраждали.

Вуглегірська ТЕС, на якій працюють 2 тис. 836 осіб, була повністю зупинена.

Вуглегірську ТЕС експлуатує державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

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