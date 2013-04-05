Виробник міді «Центробой» з 15 квітня почне продаж дебютних облігацій
Київська компанія «Центробой», що займається виробництвом і реалізацією міді, з 15 квітня планує почати первинний продаж дебютного випуску процентних облігацій на 60 млн грн за номіналом, йдеться у проспекті емісії цінних паперів, яким володіє УНІАН.
Емітент спрямує залучені кошти на введення в експлуатацію нової виробничої лінії.
Емітент планує випустити 60 тис. іменних відсоткових облігацій серії А номіналом 1000 грн. Первинний продаж буде проводитися на фондовій біржі "Перспектива" (м. Дніпропетровськ) без залучення андеррайтера.
Купон за облігаціями виплачуватиметься щорічно. На перший купонний період дохідність встановлена на рівні 20% річних.
Компанія планує погасити облігації з 15 квітня 2023 року по 14 квітня 2024 року.
Страховим гарантом випуску є компанія "Кремінь" (м.Донецьк).
Довідка УНІАН. «Центробой» (м.Київ) виробляє і реалізує мідний ультрадисперсний порошок в Україні і на зовнішніх ринках. Власником компанії є Finance Fleet Management Ltd. (м.Лондон).