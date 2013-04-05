Український фондовий ринок повернувся до зниження

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 5 квітня, знизився на 1,58% - до 813,84 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 63,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 48,3 млн грн, на строковому ринку - 14,8 млн грн.

Лідерами зниження серед цінних паперів, які активно торгуються, стали акції "Центренерго", які знизилися на 3,03%, і "Донбасенерго" (-2,93%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,14% - до 299,25 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 380,3 млн грн.