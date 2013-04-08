Власник контрольного пакету акцій «Укртелекому» випустить облігації на 4,61 млрд грн

Збори учасників компанії «ЕСУ», що володіє основним пакетом акцій «Укртелекому», 29 березня 2013 року ухвалили рішення про здійснення закритого (приватного) розміщення 4,61 млн облігацій загальною номінальною вартістю 4,61 млрд грн.

Про це повідомляється в інформації компанії, оприлюдненій у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

До закритого (приватного) розміщення пропонуються облігації однієї серії «С», загальною кількістю 4 610,644 тис. шт., номінальною вартістю облігацій у 1 тис. грн кожна. Загальна номінальна вартість всього випуску облігацій становить 4 610,644 млн грн.

Розміщення облігацій планується провести з 24 квітня 2013 року до 21 червня 2013 року. В разі розміщення 100% облігацій і повної їх оплати до дати закінчення періоду укладення договорів із першими власниками, але не пізніше дати затвердження результатів розміщення облігацій, можливе дострокове завершення розміщення облігацій.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, будуть використані на рефінансування поточної заборгованості за кредитами й іншими фінансовими зобов'язаннями. При цьому емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування й поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.

До переліку осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, входить 31 установа (у т.ч. й «Укртелеком»): «Державний експортно-імпортний банк України», «Укргазбанк», «Державний ощадний банк України», «Родовід Банк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Перший Український Міжнародний банк», «Акціонерний комерційний банк «Київ», «АПЕКС-банк», «Укрсоцбанк», «Унікредит Банк», «ЕРСТЕ Банк», «БТА Банк», «Банк Петрокоммерц - Україна», «Брокбізнесбанк», Національний банк України, «Інвестиційний Капітал Україна», «Сучасні Фінансові Інструменти», «Український фондовий центр», «ФІДОБАНК», «Банк ФОРУМ», «Кредитпромбанк», «Комерційний банк «Хрещатик», «Сведбанк», «ФІНБАНК», «Трійка діалог Україна», «АРТА цінні папери» „Дельта Банк”, «Український Бізнес Банк», «Укртелеком», «Банк 3/4».

Погашення облігацій і виплата процентного доходу за ними здійснюватиметься за рахунок доходу емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків із бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Погашення облігацій здійснюватиметься в національній валюті України (гривні) самостійно емітентом на підставі облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, в період із 22 квітня 2015 року до 24 квітня 2015 року. При погашенні облігацій емітент виплачує номінальну вартість облігацій і одночасно виплачує процентний дохід за останній процентний період.

Згідно з даними компанії, співвідношення (у відсотках) кількості облігацій, які розміщуються, до загальної кількості облігацій емітента в обігу становить 108,6%, а співвідношення вартості облігацій, які розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату ухвалення рішення про розміщення цінних паперів - 126,9%.

Як повідомляв УНІАН, "ЕСУ" в 2011 році випустила і розмістила серед українських банків облігації на загальну суму понад 4,2 млрд грн.

Чистий збиток ТОВ «ЕСУ» за три квартали 2012 становив майже 559,2 млн грн (зріс у два рази порівняно з аналогічним періодом 2011 року), головним чинником збитковості компанії в 2012 році є фінансові витрати на виплату процентного доходу на розміщені раніше облігації компанії й відсотків за кредитами. Дохід компанії "ЕСУ" (з ПДВ) за три квартали 2012 року становив майже 155,2 млн грн (знизився в два рази порівняно з аналогічним періодом 2011 року).

Довідка УНІАН. ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC через офшорну компанію UA Telecominvest Limited) володіє часткою в 92,79% у найбільшому національному операторі проводового зв'язку «Укртелеком». Цей пакет був проданий Україною в процесі приватизації на початку 2011 року за 10,575 млрд грн (близько 1,3 млрд дол. США).

«Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів).

У 2012 році «Укртелеком» отримав 366,8 млн грн чистого прибутку, а виручка від реалізації продукції за підсумками минулого року за міжнародними стандартами фінансової звітності становила 8,246 млрд грн, валовий прибуток - 2,219 млрд грн.