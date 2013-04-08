«Газтек» збільшив свою частку у «Львівгазі» до 13,1%

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» - збільшила свою частку в газопостачальному підприємстві «Львівгаз» до 13,1%.

Про це йдеться у повідомленні підприємства «Львівгаз» у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував на біржі 2,554% акцій ПАТ "Львівгаз".

Довідка УНІАН. ПАТ «Львівгаз» (м. Львів) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Львівській області.

27,5540% ПАТ «Львівгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 22,8494% - Materon Ltd. (Кіпр).

ПрАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек», зокрема, останнім часом придбав на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», "Вінницягазу".

Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також і банк «Надра».