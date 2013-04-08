WIG-Ukraine закінчив тиждень 1,3% мінусом

Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine завершив перший тиждень торгів квітня 1,27% зниженням, закрившись на рівні 620,80 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс знижувався на тлі падіння основних індикаторів варшавського ринку, які втратили минулого тижня 1,2-1,6%.

Індекс компаній з Центральної та Східної Європи, в який також включені компанії з України, минулого тижня показав найменше падіння серед основних і національних індексів на рівні 0,45%.

WIG Poland втратив 1,58% на тлі 1,23% мінуса індексу "блакитних фішок".

Серед 11 українських компаній, що котируються на головному майданчику польського фондового ринку, минулий тиждень зростанням закінчили лише три, на чолі з сільськогосподарською KSG-Agro, що додала 1,75%.

За останні п'ять торгівельних сесій подорожчали також папери Astarta (+1,6%) і KDM Shipping (+1%).

Найбільше минулого тижня подешевшали акції вугледобувних Coal Energy і Sadovaya Group, які втратили 9,8% і 8,5%, відповідно. Водночас акції першої з компаній досягли нового історичного мінімуму своєї ціни на рівні 5,36 злотих за папір (1USD = 3,2PLN).

Падіння вартості інших підприємств становило в межах -1,7-4,8%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив березень майже 9% падінням, яким нівелював зростання на 8%, досягнуте у першому місяці цього року і показавши за підсумками першого кварталу зниження на 3,7%.

Український індекс закінчив 2012 рік 8,5% мінусом на тлі понад 20% зростання основних індикаторів польського фондового ринку.

Торік WIG-Ukraine досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичного мінімуму - 592 пункти - у травні.

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