Український ринок акцій за минулий тиждень втратив 10% своєї капіталізації - експерти

Минулий тиждень український ринок акцій провів у низхідній траєкторії і втратив 10% своєї капіталізації за індексом Української біржі.

Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії Eavex Capital.

Як зазначили у компанії, торги у п'ятницю також ознаменувалися помітним зниженням котирувань за "блакитними фішками", ціна акцій «Центренерго» і «Укрнафти» просіла на трохи більше 3%, тому що трейдери зайняли явно «ведмежу» позицію за даними емітентами. Утім, як відзначають аналітики, інші папери, які активно торгуються, виглядали не найкраще: котирування Алчевського меткомбінату впали на 1,5%, «Мотор Січі» - на 0,7%.

У Eavex Capital також відзначили, що звіт щодо ринку праці у США став приводом для продажів на заокеанських біржах, зокрема, індекс S&P500 знизився на 0,4% до позначки 1553 пунктів. Тим не менш, аналітики очікують, що фокус інвесторів найближчим часом зміститься від статистичних даних до корпоративних звітів - уже цього тижня звітують алюмінієвий гігант Alcoa і банк JP Morgan.

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