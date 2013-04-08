Поглинання материнської структури «Універсал Банку» Нацбанком Греції призупинено

Поглинання банку Eurobank, материнської структури "Універсал Банку", Національним банком Греції призупинено до моменту докапіталізації обох банків.

Як повідомляє Reuters, про це заявив міністр фінансів Греції.

Згідно з повідомленням, за оцінками лідерів Європейського Союзу, Європейського центробанку і Міжнародного валютного фонду, в результаті злиття структура буде достатньо значною для ринку Греції. "Остаточне рішення про злиття ухвалить Hellenic Financial Stability Fund (HFSF). Обсяг необхідної докапіталізації обох банків становить 15,6 млрд євро для приведення платоспроможності до необхідного рівня, після списання суверенних боргів і проблемних кредитів. Найбільша частка вливань в капітал буде здійснена HFSF, державним фондом підтримки банків, в обмін на нові акції та облігації. Обидва банки будуть капіталізуватися окремо", - повідомив Reuters.

Як повідомляв УНІАН, у лютому міжнародна фінансова група Eurobank з активами в Україні повідомила про плановане злиття з групою NBG (Національний банк Греції).

В результаті злиття цих структур загальні активи нової об'єднаної структури зрівняються з рівнем ВВП Греції і перевищать рівень ВВП України.

Дочірнім банком групи Eurobank в Україні є «Універсал-банк» (Київ).

Довідка УНІАН. «Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 7,01 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 4,03 млрд грн, зобов'язання - 6,41 млрд грн, кошти клієнтів - 3,21 млрд грн, власний капітал - 601,04 млн грн , статутний капітал - 1,16 млрд грн.

У 2012 році банк отримав збиток у розмірі 272,6 млн грн.

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