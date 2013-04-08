Фонд держмайна продовжить онлайн-трансляції приватизаційних конкурсів. Але не всіх
14:42, 08 квітня 2013Фондовий ринок
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Фонд державного майна України планує проводити онлайн-трансляції конкурсів з продажу пакетів акцій підприємств на своєму сайті і цього року, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ з посиланням на голову Фонду Олександра Рябченка.
Водночас зазначається, що телетрансляція приватизаційного конкурсу, як це відбувалося під час продажу "Криворіжсталі", є досить трудомістким і дорогим процесом, який не можна використовувати щодо кожного приватизованого підприємства.
Загалом, за даними ФДМУ, з кінця 2011 року на сайті Фонду провели понад 30 трансляцій приватизаційних конкурсів.
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