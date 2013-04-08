«Ласфано Україна» придбала 17,7% акцій «Харківгазу»

Опосередкований власник акцій низки українських облгазів - компанія «Ласфано Україна» (м. Київ) придбала під час приватизаційного аукціону на Східно-Європейській біржі 17,7% держпакет акцій «Харківгазу», повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Реалізаційна ціна держпакета «Харківгазу» становила 7,08 млн грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ласфано Україна» є власником 24% пакета акцій у ПАТ «Ролюкс», що зі свого боку є акціонером низки українських облгазів - зокрема "Вінніця-", "Чернігів-", "Львівгаз".

ПАТ «Харьковгаз» (м. Харків) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню й бюджетним організаціям у Харківській області.

Власниками «Харківгазу» є низка кіпрських компаній - Хамгейт Холдінгс Лтд, Сагасіті Лтд, Ерісвел Трейдинг Лтд, Содерман Лтд, Тантер Холдинг Лтд.