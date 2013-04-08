Фонд держмайна запровадить «голландські аукціони»

Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2013 році очікує запровадження та активізації так званих голландських аукціонів, тобто аукціонів на пониження ціни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, про це заявив голова ФДМУ Олександр Рябченко.

Він зазначив, що в Україні накопичилася величезна кількість об'єктів, приватизація яких може бути вельми проблематичною, оскільки майно цих об'єктів сильно переоцінене. В першу чергу, за його словами, йдеться про об'єкти малої приватизації.

«Це дуже корисний для держави механізм. Хай об'єкти дадуть невеликі гроші, але вони працюватимуть, люди отримуватимуть зарплату», - сказав О.Рябченко.

Нагадаємо, всього в 2013 р. планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.

Читайте також:

Кабмін очікує зростання доходів від приватизації в 2013-2014 роках на рівні 27,9 млрд грн

Річний план приватизації за два місяці виконаний всього на 0,2%