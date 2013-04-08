Фонд держмайна планує запровадити «голландські аукціони»

Фонд державного майна України (ФДМУ) у 2013 році очікує запровадження та активізації так званих голландських аукціонів, тобто аукціонів на пониження ціни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, про це заявив голова ФДМУ Олександр Рябченко.

Він зазначив, що в Україні накопичилася величезна кількість об'єктів, приватизація яких може бути вельми проблематичною, оскільки майно цих об'єктів сильно переоцінене. Насамперед, за його словами, йдеться про об'єкти малої приватизації.

«Це дуже корисний для держави механізм. Хай об'єкти дадуть невеликі гроші, але вони працюватимуть, люди отримуватимуть зарплату», - сказав О.Рябченко.

Нагадаємо, всього в 2013 р. планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.