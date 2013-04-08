Індекс Української біржі підвищився на 1,24%, індекс ПФТС - на 0,57%
18:05, 08 квітня 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 8 квітня, підвищився на 1,24% - до 823,90 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 29 млн грн, з них на фондовому ринку - 16,4 млн грн, на строковому ринку - 12,7 млн грн.
Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу, які підвищилися на 3,19%, і "Укрсоцбанку" (+3,12%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,57% - до 300,95 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 20,5 млн грн.
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