Український фондовий ринок розпочав тиждень з помірного позитиву - експерт

Індекс Української біржі розпочав поточний тиждень з помірного позитиву на тлі відновлення індексів на майданчиках Старого світу.

Про це сказала в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її словами, «європейські біржі в понеділок, 8 квітня, помірно підростали в рамках технічного стрибка вгору після суттєвої просадки за підсумками п'ятничної сесії. Водночас американські індикатори, що торгуються на своїх рекордних максимумах, стартували в мінусі».

Як наголосила Лаврик, у фокусі інвесторів - сезон корпоративний звітності, який відкриє алюмінієвий гігант Alcoa вже сьогодні після закриття світових ринків. Очікування аналітиків щодо фінансових результатів корпоративного сектора за підсумками 1-го квартал 2013 року не можна назвати позитивними. Згідно консенсус-прогнозу економістів, прибуток компаній, акції яких входять у розрахунок індексу S&P 500, знизився у січні-березні в середньому на 1,8%, що є найгіршим показником з 2009 року. Однак не виключено, що фактичні результати роботи компаній виявляться кращими за прогнози аналітиків, які традиційно занадто песимістичні.

Крім того, додала аналітик, у центрі уваги інвесторів на цьому тижні будуть «хвилинки» FOMC, які публікуються в середу. З очікуваної статистики варто виділити лише дані з індексу цін споживачів і сальдо торгового балансу Китаю, які вийдуть у вівторок-середу, а також п'ятничні дані з роздрібних продажів США.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 8 квітня, зріс на 1,24% - до 823,90 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі. Загальний обсяг торгів становив 29 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,57% - до 300,95 пункта. Загальний обсяг торгів становив 20,5 млн грн.