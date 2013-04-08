Кіпрська A.V.K. Confectionary Holdings збільшила частку в українській «АВК» до 75%

Кіпрська компанія A.V.K. Confectionary Holdings сконцентрувала 74,9% акцій вітчизняного виробника кондитерських виробів "АВК" (м. Донецьк), повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, компанії VFA Investments Limited і MVK Investments Limited (Британські Віргінські острови), раніше володіли по 33,7% акцій "АВК", вийшли зі складу акціонерів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Антимонопольний комітет України дозволив приватним особам - громадянам України отримати контроль над компанією «АВК» через компанії «Ві.-Еф.-Ей. Інвестментс лімітед», «Еф-Ел-Ей Інвестментс лімітед», «Ем-Ве-Ка Інвестментс лімітед» (усі - Тортола, Британські Віргінські Острови) і компанію «AVK Confectionary Holdings Limited" (Нікосія, Кіпр).

Довідка УНІАН. Компанія «АВК» - один з найбільших українських виробників кондитерської продукції. «АВК» розпочала свою діяльність у 1991 році як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України. На сьогодні до складу «АВК» входять 4 кондитерські фабрики, розташовані у Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

«АВК» у 2012 році збільшила обсяг виробництва профільної продукції на 5,3% порівняно з 2011 роком - до 140,9 тис. тонн. Чистий прибуток компанії за підсумками 2012 року зріс до 166,9 млн грн з 86,2 млн грн роком раніше.