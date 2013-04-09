Інвестори цього тижня стежитимуть за звітністю провідних компаній США - експерти

Інвестори на поточному тижні стежитимуть за публікацією результатів фінансової звітності провідних компаній США, які оприлюднюють результати своєї роботи за перший квартал 2013 року.

Про це повідомляють аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми прогнозами, деяку підтримку фондовим ринкам цього тижня може надати початок програми Банку Японії з пом'якшення монетарної політики. Обсяг дворічної програми повинен скласти 1,4 трлн дол.

Як відзначають аналітики, минулого тижня фондові ринки розвернулися і впевнено увійшли в спадний тренд. Статистичні дані, які досить тривалий час дозволяли підтримувати «бичачі» настрої серед трейдерів, виявилися гіршими за очікування ринку.

Мабуть, вважають аналітики, експерти переоцінили стан ринку праці США, на якому спостерігалися ознаки поліпшення протягом кількох останніх місяців. Згідно зі звітом аналітичної організації ADP Employer Services про зайнятість у США, число робочих місць в країні зросло в березні на 158 тис., а не на 200 тис., як очікували економісти, лютневий показник був переглянутий з 198 тис. на 237 тис. Крім того, несподівано зросла кількість заявок на допомогу з безробіття, поданих в останній тиждень березня.

Аналітики також відзначають, що глава Європейського центробанку Маріо Драгі під час прес-конференції в четвер, 4 квітня, вказав на можливість відновлення європейської економіки в другому півріччі, проте не забув відзначити те, що відновлення схильне до «знижувальних ризиків».

За словами аналітиків, «статистичні показники єврозони, що не радують вже тривалий час, відзначили деякі сумні рекорди. Рівень безробіття в єврозоні досяг 12%, а активність промисловості (промисловий індекс PMI єврозони) знижується вже двадцятий місяць поспіль».

Як наголошують аналітики, минулого тижня падіння вітчизняного фондового ринку посилилося. За вказаний період індекс Української біржі втратив 9,9% і закрився в п'ятницю, 5 квітня, на позначці 813,8 пункта. З початку 2013 року, індекс втратив 14,4%.

На думку аналітиків, «падіння ринку українських акцій протягом останнього місяця було настільки стрімким, що відіграти його в умовах настільки слабкого ринку буде дуже складно. Кращим результатом для українського ринку на поточному тижні буде зупинка падіння».