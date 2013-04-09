Новинний фон на фондових біржах стає сприятливішим - експерт

Новинний фон на фондових біржах стає більш сприятливим, після розчарування даними з американського ринку праці минулої п'ятниці.

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

А втім, уточнив він, «про відновлення ралі на світових майданчиках мова поки не йде, завдання максимум на тиждень, наприклад, для індексу S&P 500 - утриматися вище позначки 1550 пунктів».

За словами, П.Ілляшенко, на противагу економічним даним початку минулого тижня, останні 24 години принесли інвесторам хороші новини. По-перше, результати Alcoa - найбільшого виробника алюмінію, виявилися кращими за очікування. По-друге, темп зростання інфляції в Китаї різко сповільнився після високих показників, зафіксованих на початку року.

«Якщо в першому випадку мова йде лише про приємний психологічний бонус, так як сезон звітів тільки-тільки починається, то у випадку з даними з Китаю - уповільнення інфляції повинно помітно поліпшити очікування гравців щодо швидкості відновлення економіки Піднебесної», - пояснив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 8 квітня, зріс на 1,24% - до 823,90 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі. Загальний обсяг торгів становив 29 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,57% - до 300,95 пункта. Загальний обсяг торгів становив 20,5 млн грн.