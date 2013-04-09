Польща в 1-му кварталі виручила від приватизації 380 млн дол.

Варшава. Міністерство державного майна Польщі в першому кварталі поточного року виручило від продажу державних активів близько 380 млн дол., або чверть плану на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними міністерства, майже 90% виручки за перші три місяці польській державі приніс продаж акцій двох компаній: найбільшого банку в країні PKO BP і Polski Holding Nieruchomosci (PHN), що володіє близько 150 об'єктами нерухомості.

Міністерство отримало за 2,02% паперів публічного з 2004 року банку PKO BP майже 270 млн дол., а за 22,5% акцій дебютувала на Варшавській фондовій біржі в лютому цього року PHN - 67 млн ​​дол.

За перші три місяці року Польща продала більше двадцяти компаній або своїх часток в них, виручивши за інші найбільші угоди, крім згаданих, від 1,3 до 12,5 млн дол.

За даними міністерства, минулого року Польща виручила від продажу держмайна 2,9 млрд дол. у порівнянні з 4,1 млрд дол. у 2011 році і 6,9 млрд дол. у 2010-му (за поточним курсом 1USD = 3,2 PLN ).

Довідка УНІАН. Польща, найбільший західний сусід України, з початку ринкових реформ на початку 1990-х років до поточного року продала державного майна на 46 млрд дол. Найбільше держава отримала у 2000 році - 8,4 млрд дол. (за поточним курсом). Курс введеного Польщею в 1993 році нового польського злотого коливався до американського долара від 1,6 до 4,7 злотих за долар, досягнувши максимального значення в жовтні 2000 року.

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