На українському фондовому ринку другий день поспіль триває зростання - індекс українських акцій UX за станом на 12:01 на торгах у вівторок, 9 квітня, підвищився на 0,79% - до 830,42 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Алчевського меткомбінату (+2,22%), "Укрнафти" (+2,21%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 3,1 млн грн при загальному обсязі торгів у 7,2 млн грн.

На європейських фондових ринках у понеділок також спостерігалося підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,58%, німецький DAX - на 0,70%, французький CAC-40 - на 0,84%.

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