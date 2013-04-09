Обсяг торгів на ПФТС минулого тижня знизився на чверть - до 1,9 млрд грн

Загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС на тижні з 1-5 квітня знизився на чверть - до 1 млрд 936 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на ринку державних облігацій на ПФТС за підсумками минулого тижня становив 1 млрд 39 млн грн.

Обсяг торгів на ринку корпоративних і муніципальних облігацій за 1-5 квітня становив 749 млн грн.

На ринку інвестиційних сертифікатів торговельний оборот досяг 93,8 млн грн.

Торговий оборот на ринку акцій у ПФТС за минулий тиждень становив 53,4 млн грн.

За підсумками торгів у період з 1 по 5 квітня п.р. індекс ПФТС знизився на 8,94% - до 299,25 з 328,63 пунктів.

Нагадаємо, загальний обсяг торгів на фондовій біржі ПФТС з 25 по 29 березня знизився на третину - до 2,58 млрд грн.

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