«Київміськбуд» хоче вийти зі складу акціонерів низки неприбуткових підприємств

Найбільший столичний забудовник, холдингова компанія «Київміськбуд” має намір розглянути питання про вихід зі складу акціонерів низки неприбуткових підприємств.

Про це повідомив голова наглядової ради «Київміськбуду» Микола Порайко під час зборів акціонерів у вівторок.

“Є 34 підприємства, в яких має акції («Київміськбуд» - УНІАН). Частина з них визнані банкротом, частина не веде господарської діяльності... таким чином, жодної користі від цих підприємств немає. І ми ініціюватимемо на зборах, щоб позбутися тих акцій, які нічого не варті”, - сказав голова спостережної ради.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 р. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку продовжила термін припинення внесення змін до системи власників іменних цінних паперів і до системи депозитарного обліку цінних паперів 32 підприємств, які входять до холдингу «Київміськбуд», як запобіжний захід у зв'язку з наявністю інформації про протиправне відчуження акцій названих товариств, які належать «Київміськбуду», і відповідним зверненням холдингової компанії. Санкції до ряду підприємств ХК «Київміськбуд» вперше були застосовані восени 2010 р.

У червні 2012 р. НКЦПФР відновила обіг цінних паперів 15 з 32 підприємств «Київміськбуду», чий обіг було припинено раніше.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній общині і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26% до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2012 році компанія ввела в експлуатацію 240 тис. кв. м житла в Києві і Київській області.

«Київміськбуд» у 2012 році збільшив обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн. Чистий прибуток компанії у 2012 році становив 144,655 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

«Київміськбуд» побудує в Києві завод з випуску швидкозбірних конструкцій