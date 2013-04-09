НКЦПФР до кінця вересня переведе всі цінні папери до Нацдепозитарію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розраховує в рамках створення Центрального депозитарію цінних паперів до кінця вересня цього року перевести всі цінні папери з Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП) до Національного депозитарію України (НДУ), повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили у прес-службі, відповідно до схваленого НКЦПФР порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування Центральному депозитарію планується поетапно перевести з ВДЦП до НДУ глобальні сертифікати, тимчасові глобальні сертифікати, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, сертифікати цінних паперів на пред'явника тощо.

За інформацією комісії, з початку цього року вже передано 1,5 тис. з 8 тис. існуючих глобальних сертифікатів.

У НКЦПФР також нагадали, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», Центральний депозитарій повинен запрацювати у жовтні ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 липня 2012 року прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом, зокрема, передбачено створення Центрального депозитарію, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.