"Дондіпрошахт" хочуть виключити зі списку об'єктів, що не підлягають приватизації

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді виключити з переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, проектний інститут Державне відкрите акціонерне товариство "Дондіпрошахт".

Відповідний урядовий законопроект № 2735 зареєстровано на сайті Верховної Ради.

«З переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але які можуть бути корпоратизовані, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" виключити державне відкрите акціонерне товариство "Дондіпрошахт"", - наголошується в законопроекті.

Довідка УНІАН. "Дондіпрошахт" (Донецький державний інститут проектування шахт) - проектний інститут, відкрите акціонерне товариство (з 2002 р.). Заснований в 1938 році. Є головним інститутом в Україні з розробки проектно-кошторисної документації на спорудження глибоких шахт.

Будівля "Дондіпрошахт" розташована в центрі Донецька, на вул. Артема, 125.