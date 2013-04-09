Індекс Української біржі підвищився на 0,06%, індекс ПФТС знизився на 1,42%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 9 квітня, підвищився на 0,06% - до 824,41 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 32,26 млн грн, з них на фондовому ринку - 18,12 млн грн, на строковому ринку - 14,13 млн грн.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції "Райффайзен Банку Аваль", які підвищилися на 2,81%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,42% - до 296,68 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 205,7 млн грн.