Індекс Dow Jones знову перевершив історичний максимум

Фондові майданчики США у вівторок, 9 квітня, закрилися в плюсі на тлі початку сезону корпоративної звітності та статистики з Китаю, індекс Dow Jones піднявся вище історичного максимуму.

Зокрема, індекс Dow Jones підвищився на 0,41% і склав 14673,46 пункту, перевершивши встановлений тиждень тому рекорд в 14662,01 пункту.

Високотехнологічний NASDAQ додав 0,48% і склав 3237,86 пункту.

Індекс S&P 500 зміцнився на 0,35% - до 1568,61 пункту, на незначний час протягом торгів показник перевищував попередній максимум в 1570,25 пункту.

Порадували учасників торгів заяви глави ФРС США Бена Бернанке про те, що відновлення економіки країни триває, а її стан зараз кращий, ніж чотири роки тому. Між тим, за його словами, поки ситуація все-таки далека від оптимальної, передає ПРАЙМ.

Не співпали з прогнозами експертів дані за обсягом запасів на гуртових складах у США, який в лютому знизився на 0,3% і склав у грошовому вираженні 501,36 мільярда доларів, тоді як очікувалося зростання показника на 0,5%. Падіння гуртових запасів стало максимальним з вересня 2011 року.

Кращими за очікування виявилися дані щодо інфляції в Китаї, яка в березні сповільнилася до 2,1% в річному вираженні з 3,2% у лютому. Експерти припускали зростання цін минулого місяця на рівні 2,5%.