Котирування Харцизького трубного заводу обвалилися на 25%

Котирування Харцизького трубного заводу, що входить до групи "Метінвест", обвалилися на 25% на торгах 9 квітня, після рішення його акціонерів відмовитися від виплати дивідендів за 2012 рік.

Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії "Арт Капітал", яке має УНІАН.

Згідно зі звітом, падіння котирувань супроводжувалося великими обсягами торгів - 182 тис. штук акцій проти середньоденних 15 тис. за останні три місяці.

Як відзначають аналітики, за останні 8 років це перший раз, коли компанія не буде виплачувати дивіденди. "Хоча фінансова ситуація на ГЗК «Метінвесту» виглядає значно краще, ніж на Харцизькому трубному заводі, проте не можна виключати варіант, що дивіденди не затвердять також і на Центральному і Північних ГОКах", - зазначили в компанії.

У "Арт Капіталі" також повідомили, що загальні збори акціонерів на зазначених підприємствах заплановані на 18 квітня.

Нагадаємо, акціонери ПАТ "Харцизький трубний завод" на зборах 9 квітня взяли рішення про те, що не будуть виплачувати дивіденди за підсумками роботи підприємства в 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харцизький трубний завод», що входить до групи «Метінвест», - найбільший у СНД завод-виробник прямошовних електрозварювальних труб великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкостним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів. Потужності заводу дозволяють виробляти понад 1,3 млн тонн труб на рік, зокрема 665 тис. тонн труб з покриттям.

У листопаді 2012 року в.о. гендиректора Харцизького трубного заводу був призначений Павло Узбек.