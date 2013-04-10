На українському фондовому ринку незначне зростання - індекс українських акцій UX станом на 12:31 на торгах у середу, 10 квітня, підвищився на 0,01% - до 824,48 пункта, повідомляє сайт біржі.

Лідерами підвищення серед цінних паперів, що активно торгуються, стали акції Єнакіївського метзаводу (+2,06%).

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 2,2 млн грн при загальному обсязі торгів у 10 млн грн.

На європейських фондових ринках у середу також спостерігалося підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,64%, німецький DAX - на 1,09%, французький CAC-40 - на 0,93%.